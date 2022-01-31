В Башкирии новый электропоезд будет вести первая в России женщина-машинист

Известно, что из Уфы начнет курсировать электричка «Западный экспресс» до Приютово. Как отметил глава региона, благодаря экспресс-электричке время в пути для пассажиров сократится на час. Поезд будет следовать через Дему, Чишмы-1, Давлеканово, Раевку, Шафраново и Аксаково, останавливаясь в каждом из перечисленных населенных пунктов.