В Башкирии до коллективного иммунитета осталось вакцинировать менее 100 тысяч граждан

Также Радий Хабиров заявил о том, что «четыре территории так и тащат нас вниз». Напомним, в ходе работы оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 29 января, среди аутсайдеров по темпам вакцинации назывались города Кумертау, Октябрьский, Сибай и Белорецк.