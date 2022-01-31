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В Башкирии до коллективного иммунитета осталось вакцинировать менее 100 тысяч граждан

31 января 07:47
Фото: 1MI
Сегодня, 31 января, на оперативке в правительстве Башкирии Радий Хабиров сообщил о текущей ситуации с вакцинацией, а также о четырех городах Башкирии, жители которых прививаются хуже всего.

Радий Хабиров в ходе сегодняшней оперативки в правительстве республики сообщил о том, что для достижения Башкирией коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции осталось вакцинировать менее 100 тысяч человек.

Мы должны добиться этого показателя и переходить к ревакцинации.Радий Хабиров

Также Радий Хабиров заявил о том, что «четыре территории так и тащат нас вниз». Напомним, в ходе работы оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 29 января, среди аутсайдеров по темпам вакцинации назывались города Кумертау, Октябрьский, Сибай и Белорецк.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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