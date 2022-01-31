В Башкирии до коллективного иммунитета осталось вакцинировать менее 100 тысяч граждан

Радий Хабиров в ходе сегодняшней оперативки в правительстве республики сообщил о том, что для достижения Башкирией коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции осталось вакцинировать менее 100 тысяч человек.
Мы должны добиться этого показателя и переходить к ревакцинации.Радий Хабиров
Также Радий Хабиров заявил о том, что «четыре территории так и тащат нас вниз». Напомним, в ходе работы оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 29 января, среди аутсайдеров по темпам вакцинации назывались города Кумертау, Октябрьский, Сибай и Белорецк.