В Башкирии анонсировали появление новой национальной молодежной организации «Ялкын»

Автор сообщения в телеграмм-канале пишет о том, что вести общественную работу сейчас весьма затруднительно, так как на «идет сильное давление на тех парней, которые до этого вели такую работу». В тексте речь идет об организации «Башкорт» (признана судом экстремистской организацией — прим.ред.).