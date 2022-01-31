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В банкоматах Сбера теперь можно снимать наличные с помощью приложения СберБанк Онлайн

31 января 11:32
Новый сервис СберБанка позволяет клиентам снимать наличные в банкомате без использования пластиковой карты или гаджета с бесконтактным модулем NFC. Понадобится лишь телефон с установленным мобильным приложением СберБанк Онлайн.

Чтобы воспользоваться услугой нужно выбрать на экране банкомата опцию «Снять через СберБанк Онлайн» и отсканировать появившийся код камерой смартфона — все остальные действия (ввод суммы и выбор карты) выполняются в телефоне. В целях сохранения окружающей среды, чек при этом печататься не будет. В случае необходимости, справка по операции всегда доступна в приложении СберБанк Онлайн.

В 2021 году был проведен пилотный запуск данного функционала на ограниченном количестве устройств, сейчас уже более 23 тысяч банкоматов Сбера поддерживают эту возможность.

Андрей Жарский, вице-президент по продажам блока «Сеть продаж» Сбербанка:

«Новая функция позволяет провести операцию еще быстрее, ведь все действия происходят на экране своего смартфона. Мы продолжаем работать над упрощением способов использования банкоматов — теперь возможность обслуживания „без пластика“ появилась и у тех клиентов, чей смартфон не оснащен бесконтактным модулем».

Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка:

«Бывают ситуации, когда наличные нам просто необходимы: вы торопитесь на день рождения, решили, что снимите необходимую сумму в качестве подарка по пути на мероприятие, но уже в банке выяснили, что забыли банковскую карту дома. Новая опция как раз и выручит в таких ситуациях, в особенности владельцев смартфонов без модуля NFС».

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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