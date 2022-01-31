В банкоматах Сбера теперь можно снимать наличные с помощью приложения СберБанк Онлайн

«Бывают ситуации, когда наличные нам просто необходимы: вы торопитесь на день рождения, решили, что снимите необходимую сумму в качестве подарка по пути на мероприятие, но уже в банке выяснили, что забыли банковскую карту дома. Новая опция как раз и выручит в таких ситуациях, в особенности владельцев смартфонов без модуля NFС».