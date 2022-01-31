Уфимца, который утопил в ванной свою 16-летнюю девушку, признали виновным

В Уфе следователи завершили расследование убийства 16-летней девушки, которое произошло в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по республике.
Тридцатилетнему уфимцу было выдвинуто обвинение в совершении преступления по ч.1 ст. 105 УК РФ.
Убийство было совершено в августе 2014 года, тогда в правоохранительные органы пришло сообщение об обнаружении тела девушки с признаками утопления в ванной. Телесные повреждения и характер утопления указывали на то, что присутствовал криминальный характер смерти. Тогда ныне обвиняемый молодой человек заявлял о том, что он не мог попасть в квартиру, залез через балкон и нашел тело своей возлюбленной. Тогда установить подозреваемого следствию не предоставлялось возможным. Только в 2021 году удалось собрать доказательства и опровергнуть алиби молодого человека и установить свидетелей.
Теперь следствие установило, что уфимец вернулся домой в состоянии наркотического опьянения и между парой произошла ссора. В результате конфликта молодой человек погрузил голову потерпевшей в ванную до тех пор, пока она перестала подавать признаки жизни. После содеянного он сделал вид, что не может войти в квартиру и попросил у соседей помощи.
Как сообщают в ведомстве, расследование уголовного дела было завершено, дело будет направлено в суд по существу.