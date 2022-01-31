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Уфимца, который утопил в ванной свою 16-летнюю девушку, признали виновным

31 января 15:33
Фото: 1MI
Спустя семь лет следователям удалось опровергнуть алиби молодого человека и установить свидетелей. Обвинительное заключение будет направлено в суд.

В Уфе следователи завершили расследование убийства 16-летней девушки, которое произошло в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по республике.

Тридцатилетнему уфимцу было выдвинуто обвинение в совершении преступления по ч.1 ст. 105 УК РФ.

Убийство было совершено в августе 2014 года, тогда в правоохранительные органы пришло сообщение об обнаружении тела девушки с признаками утопления в ванной. Телесные повреждения и характер утопления указывали на то, что присутствовал криминальный характер смерти. Тогда ныне обвиняемый молодой человек заявлял о том, что он не мог попасть в квартиру, залез через балкон и нашел тело своей возлюбленной. Тогда установить подозреваемого следствию не предоставлялось возможным. Только в 2021 году удалось собрать доказательства и опровергнуть алиби молодого человека и установить свидетелей.

Теперь следствие установило, что уфимец вернулся домой в состоянии наркотического опьянения и между парой произошла ссора. В результате конфликта молодой человек погрузил голову потерпевшей в ванную до тех пор, пока она перестала подавать признаки жизни. После содеянного он сделал вид, что не может войти в квартиру и попросил у соседей помощи.

Как сообщают в ведомстве, расследование уголовного дела было завершено, дело будет направлено в суд по существу.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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