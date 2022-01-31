Студенты-медики из Уфы ответили Хабирову из-за невыхода на работу в поликлиники

— По приказу университета студенты должны начать практику первого февраля. Сегодня в 13.00 нам сообщили, что в 14.00 все студенты должны прийти в свои поликлиники, поэтому и возникли у многих сложности, — сообщил один из студентов редакции Mkset. — Да, многие в Уфе по своим делам были, а практику должны в районах проходить, — рассказал еще один студент.