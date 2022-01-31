Сегодня из Уфы в Приютово начнет курсировать первый электропоезд «Западный экспресс»

Сегодня вечером, 31 января с уфимского железнодорожного вокзала в сторону Приютово выдвинется первый электропоезд «Западный экспресс», который будеет обслуживать электропоезд ЭП2Д. Из уфы он выедет в 18:58, а в пункт назначения Приютово прибудет в 21:56 по местному времени. время в пути будет составлять без малого три часа, 2 часа и 58 минут. Время в пути для пассажиров сократится на час, все благодаря экспресс-электричке.
Первый «Западный экспресс» из Приютово выедет ранним утром 1 февраля, в 5:54 минуты, а в Уфу доставит пассажиров в 8:52 минуты по местному времени.
В пресс-службе «Башкортостанской пригородной пассажирской компании» также сообщили, что пассажиров будет обслуживать современный подвижной состав серии ЭП2Д, в 4-х вагонном исполнении, количество посадочных мест – 361.
Стоимость проезда составит 466 рублей. В пути следования предусмотрены остановки: Дема, Чишмы, Давлеканово, Раевка, Шафраново, Аксаково.