Прокуратура опротестовала проекты планировки трех домов возле парка Якутова в Уфе

По данным прокуратуры, часть территории на проекте затрагивает рекреационную зону озера, где по закону строительство жилых домов должно быть запрещено, об этом сообщает "Эхо Москвы в Уфе". Также в нарушение нормативов проектирования не была учтена потребность жителей города в дошкольных и образовательных учреждениях. Кроме того, на прилегающей территории, согласно проекту, должна появиться парковка на 2500 мест.