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На предстоящих Олимпийских играх в Пекине Башкирию представят 14 спортсменов

31 января 07:52
Фото: olympics.com
4 февраля в Пекине стартуют 24-е Олимпийские игры, на которых Башкирию будут представлять 14 спортсменов в таких видах спорта как хоккей, бобслей, биатлон, шорт-трек и скелетон, сообщается на оперативном совещании в правительстве региона.

Стало известно, что в Пекине на 24-х Олимпийских играх Башкирию будут представлять 14 спортсменов, в таких видах спорта как хоккей, бобслей, биатлон, шорт-трек и скелетон, сообщается на оперативном совещании в правительстве региона.

Как сообщается на оперативном совещании в правительстве, также в играх будут участвовать воспитанники башкирского спорта по направлениям сноуборд, хоккей и конькобежный спорт.

Отметим, Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Напомним, что на Летних Олимпийских играх в Токио-2020 в составе сборной России от республики выступили пять спортсменов, двое — завоевали золотую и серебряную медали. Кроме того, на Паралимпиаде, которая состоялась там же, в Токио, 12 медалей завоевали наши, башкирские спортсмены.

#Новости#Элина Сайфранова#Спорт
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