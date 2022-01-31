На предстоящих Олимпийских играх в Пекине Башкирию представят 14 спортсменов

Напомним, что на Летних Олимпийских играх в Токио-2020 в составе сборной России от республики выступили пять спортсменов, двое — завоевали золотую и серебряную медали. Кроме того, на Паралимпиаде, которая состоялась там же, в Токио, 12 медалей завоевали наши, башкирские спортсмены.