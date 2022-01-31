Михаил Пашнин: Было бы неплохо под флагом Ночной хоккейной лиги сыграть семьями

Хоккеист признался, что всегда мечтал быть похожим на своего отца, которого уважали и друзья, и коллеги. В настоящее время Валерию Михайловичу 61 год, он играет в хоккей уже девять лет и был несказанно рад, когда узнал, что Ночная хоккейная лига открыла отдельную подгруппу для самых возрастных игроков «Любитель 50+». Команда «Урал-Ветераны», за которую играл Валерий Михайлович, сразу вступила в ряды участников турнира.