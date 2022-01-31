Михаил Пашнин: Было бы неплохо под флагом Ночной хоккейной лиги сыграть семьями

Один из ветеранов НХЛ Валерий Михайлович Пашнин встал на коньки, когда ему было 52 года. Его сын Михаил Пашнин, который признан одним из лучших игроков обороны Континентальной хоккейной лиги, рассказал о том, какую роль сыграл хоккей в его жизни и жизни его отца, сообщает Kp.ru.
Старт спортивной карьере Михаила Пашнина в качестве системообразующего игрока был дан с выступления за хоккейный клуб из города Ярославля «Локомотив». В дальнейшем он выступал за московский ЦСКА и уфимский «Салават», а в 2020 году спортсмен стал одним из лидеров самой титулованной хоккейной команды России в новейшей истории игры, заключив контракт с Магнитогорским хоккейным клубом «Металлург».
Спортсмен приобрел репутацию одного из самых жестких защитников Континентальной хоккейной лиги. Согласно статистике, он применил более тысячи силовых приемов по отношению к своим соперникам, по этому показателю Михаил Пашнин всегда в первых рядах в КХЛ.
Хоккей Михаил Пашнин открыл для себя в возрасте семи лет. В беседе с журналистом хоккеист отметил, что благодарен родителям за то, что они всегда находили время и средства для него.
«В трудные времена, когда денег не было, форму не достать, они с мамой находили время и средства, и вкладывали в меня. Да, тогда было непросто… Он очень много делал, чтобы оградить нас от улицы, направить в правильное русло, подружить со спортом», - поделился спортсмен.
В свою очередь Валерий Пашнин вспоминает, что он всегда поощрял своего сына за то, что ему нравится. По его мнению, не нужно давить и заставлять, а только поддерживать.
«А на тренировки Миша всегда ходил с радостью! Его быстро затянуло», - рассказал отец Михаила.
Хоккеист признался, что всегда мечтал быть похожим на своего отца, которого уважали и друзья, и коллеги. В настоящее время Валерию Михайловичу 61 год, он играет в хоккей уже девять лет и был несказанно рад, когда узнал, что Ночная хоккейная лига открыла отдельную подгруппу для самых возрастных игроков «Любитель 50+». Команда «Урал-Ветераны», за которую играл Валерий Михайлович, сразу вступила в ряды участников турнира.
Михаил Пашнин добавил, что с удовольствием бы сыграл с отцом под флагом Ночной лиги, если бы был организован подобный семейный матч.
“Что бы я пожелал всем участникам чемпионата Ночной хоккейной лиги? Любите спорт, любите хоккей, и он ответит вам взаимностью!” - резюмировал Михаил Пашнин.