Мальчика из Башкирии, который лишился рук, поддержали известные футболисты

Звезды российского футбола поддержали 10-летнего Ильназа Давлетова из села Балтай, который потерял руки от удара током. Его пригласили на домашние игры команд, ролик об этом он выложил на странице в своих социальных сетях. Привет мальчику передал и Артем Дзюба, который пожелал ему не падать духом.