Кировский районный суд Уфы сообщил о приостановке работы на 9 дней из-за COVID-19

Взрывной рост коронавирусной инфекции уже перевел поликлиники Башкирии в новый режим работы с 7:30 до 22:00 ежедневно. лаборатории подведомственные минздраву теперь работают круглосуточно. Кировский районный суд уфы стал первым учреждением, который приостановил свою деятельность, а не просто перешел в закрытый режим работы.