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Кировский районный суд Уфы сообщил о приостановке работы на 9 дней из-за COVID-19

31 января 09:32
Фото: 1MI
31 января о приостановке своей работы из-за большого количества заболевших коронавирусом сотрудников сообщил сам Кировский райсуд Уфы.

В Уфе сегодня, 31 января, стало известно о том, что из-за возросшего количества больных коронавирусом сотрудников Кировского районного суда, суд на 9 дней, с 1 по 9 февраля приостанавливает свою работу.

Взрывной рост коронавирусной инфекции уже перевел поликлиники Башкирии в новый режим работы с 7:30 до 22:00 ежедневно. лаборатории подведомственные минздраву теперь работают круглосуточно. Кировский районный суд уфы стал первым учреждением, который приостановил свою деятельность, а не просто перешел в закрытый режим работы.

Для участников судебных процессов суд сообщил о том, что информация о судебных заседаниях им будет сообщена дополнительно.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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