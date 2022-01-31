Глава Башкирии заявил об отсутствии оснований для перевода школьников на дистант

Ранее мы сообщали, что главы муниципалитетов будут сами решать вопрос о переводе школ на дистанционное обучение. В выходные на заседании Оперштаба первый заместитель министра образования и науки РБ Альберта Яримова заявлял, что ситуация с коронавирусом в школах Башкирии на данный момент — стабильная. Доля заболевших учащихся составляет 0,67% от общего числа школьников. Если учесть, что в республиканские школы в текущем учебном году пошли 498 тыс. ребят, то количество заболевших составляет около 3,3 тыс. человек.