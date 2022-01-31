mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Глава Башкирии отчитал минздрав за невыход студентов-медиков на работу в поликлиники

31 января 07:45
Фото: 1MI
Ранее, министр здравоохранения Башкирии, анонсировал выход студентов старших курсов медуниверситетов, для помощи врачам в поликлиниках. Но как отметил глава региона на сегодняшнем совещании, этого не произошло.

В Башкирии студенты и ординаторы медицинского университета не вышли на работу в поликлиники, как сообщалось ранее. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на своем оперативном совещании сегодня, 31 января.

- Обещанное количество студентов и ординаторов не вышло сегодня. Это надо отработать. Надо чтобы завтра они вышли, - отметил глава региона.

Хабиров подчеркнул, что сейчас главная задача - укрепить амбулаторное звено, так как в отличие от предыдущих волн коронавируса, сейчас основная нагрузка падает на полклиники.

На прошлой неделе, министр здравоохранения Башкирии, Максим Забелин, в ходе работы оперативного штаба, анонсировал отправку студентов старших курсов в поликлиники для помощи врачам, в связи с увеличением режима работы - с 07-30 до 22-00. Однако, из обещанной 1000 студентов, вышли не все.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48