Глава Башкирии отчитал минздрав за невыход студентов-медиков на работу в поликлиники

На прошлой неделе, министр здравоохранения Башкирии, Максим Забелин, в ходе работы оперативного штаба, анонсировал отправку студентов старших курсов в поликлиники для помощи врачам, в связи с увеличением режима работы - с 07-30 до 22-00. Однако, из обещанной 1000 студентов, вышли не все.