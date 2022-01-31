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Глава Башкирии назначил нового советника по вопросам здравоохранения

31 января 07:17
Фото: medi-clinic.ru
Виль Тимербулатов назначен новым советников главы Башкирии по вопросам здравоохранения. Свою работу мужчина будет выполнять на общественных началах, сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании.

Сегодня, 31 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров озвучил новые кадровые решения. Так, советником главы региона по вопросам здравоохранения был назначен доктор медицинских наук, Тимербулатов Виль Мамилович.

- Распоряжение главы республике от 29 января, профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАМН Тимербулатов Виль Мамилович назначен советников главы республики Башкортостан по вопросам здравоохранения на общественных началахРадий Хабиров

Виль Тимербулатов родился в 1952 году, Ишимбайском районе Башкирии (ранее Стерлитамакский район). Тимербулатов врач-хирург, профессор, заведующий кафедрой хирургии с курсами эндоскопии и подготовки интернов хирургического профиля института последипломного образования заслуженный врач РФ и РБ. С 1994 по 2011 годы занимал пост ректора Башкирского государственного медицинского университета. Избирался депутатом Государственного собрания - Курултая с I по IV созывы.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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