Сегодня, 31 января, на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров озвучил новые кадровые решения. Так, советником главы региона по вопросам здравоохранения был назначен доктор медицинских наук, Тимербулатов Виль Мамилович.
- Распоряжение главы республике от 29 января, профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАМН Тимербулатов Виль Мамилович назначен советников главы республики Башкортостан по вопросам здравоохранения на общественных началахРадий Хабиров
Виль Тимербулатов родился в 1952 году, Ишимбайском районе Башкирии (ранее Стерлитамакский район). Тимербулатов врач-хирург, профессор, заведующий кафедрой хирургии с курсами эндоскопии и подготовки интернов хирургического профиля института последипломного образования заслуженный врач РФ и РБ. С 1994 по 2011 годы занимал пост ректора Башкирского государственного медицинского университета. Избирался депутатом Государственного собрания - Курултая с I по IV созывы.