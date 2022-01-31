Виль Тимербулатов родился в 1952 году, Ишимбайском районе Башкирии (ранее Стерлитамакский район). Тимербулатов врач-хирург, профессор, заведующий кафедрой хирургии с курсами эндоскопии и подготовки интернов хирургического профиля института последипломного образования заслуженный врач РФ и РБ. С 1994 по 2011 годы занимал пост ректора Башкирского государственного медицинского университета. Избирался депутатом Государственного собрания - Курултая с I по IV созывы.