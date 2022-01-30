mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе столкнулись ВАЗ-2110 и иномарка, погибла пассажирка пенсионного возраста

30 января 12:21
Фото: 1MI
В результате аварии водитель «десятки» госпитализирован, его пассажирка — погибла на месте.

Сегодня, 30 января, в Уфе в четвертом часу дня произошло ДТП на улице Перспективная. По предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2110 и встречная иномарка «Renault Duster». В результате аварии водитель отечественного автомобиля госпитализирован.

Пассажирка «десятки», которой «на вид около 70 лет», скончалась до приезда скорой помощи. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняется.

Напомним, Радий Хабиров неоднократно критиковал Минтранс Башкирии за высокие показатели дорожной смертности. В 2021 году поставленные в начале 2021 года показатели достигнуты не были. В частности, количество ДТП в регионе снизилось, но количество смертей — увеличилось.

Материалы по теме
Двое детей оказались зажатыми в машине после ДТП в БашкирииВ Башкирии в ДТП погиб 70-летний мужчинаВ Башкирии в ДТП погиб подросток, ходатайство о передаче дела направлено прокурору
#Новости#Смертельное ДТП#ДТП#Андрей Королев#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48