В Уфе столкнулись ВАЗ-2110 и иномарка, погибла пассажирка пенсионного возраста

Напомним, Радий Хабиров неоднократно критиковал Минтранс Башкирии за высокие показатели дорожной смертности. В 2021 году поставленные в начале 2021 года показатели достигнуты не были. В частности, количество ДТП в регионе снизилось, но количество смертей — увеличилось.