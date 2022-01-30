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В тисках кризиса: стоит ли ждать деноминации рубля?

30 января 11:05
Фото: 1MI
Если рубль будет обесцениваться такими темпами, как за последние три месяца, то к середине года доллар будет стоить не меньше сотни рублей.

В соцсетях на фоне нестабильной финансовой ситуации снова стали циркулировать слухи о возможной деноминации рубля.

И хотя темпы падения рубля к доллару не сильно увеличились, нельзя не отметить, что с ноября до настоящего момента он потерял 9 пунктов: с 69,81 руб. до 78,94 руб. Конечно, поползли слухи о деноминации — изменении номинала валюты, когда убирают нули, а номинальная стоимость меняется.

Обычно деноминация происходит, когда инфляция упирается в двух-трехзначные цифры, как это было в России в начале 90-х. Эксперты считают, что нынешние темпы инфляции — общая в 8,6% и продовольственная около 10% — не являются достаточным поводом проводить эту непростую процедуру.

В частности, финансовый и биржевой аналитик Степан Демура считает, что с точки зрения экономики деноминация это «ни о чём», при этом практически открывается большое поле для спекуляций, манипуляций как со стороны Центробанка, так и со стороны спецслужб. В качестве примера он называет советскую деноминацию 1961 года, которая, по его словам, фактически имела целью конфискацию: «то, что раньше стоило копейку, после реформы тоже стоило копейку», то есть все подорожало. Цены выросли в два-три раза.

Эксперты также отмечают, что нынешние колебания рубля происходят на фоне ухудшающейся внешнеполитической ситуации, при этом любая национальная валюта процентов на 80 зависит от внутренней политики государства.

Подробнее — в материале «Новых известий».

#Новости#Экономика#Деньги#Андрей Королев
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