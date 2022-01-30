В тисках кризиса: стоит ли ждать деноминации рубля?

В частности, финансовый и биржевой аналитик Степан Демура считает, что с точки зрения экономики деноминация это «ни о чём», при этом практически открывается большое поле для спекуляций, манипуляций как со стороны Центробанка, так и со стороны спецслужб. В качестве примера он называет советскую деноминацию 1961 года, которая, по его словам, фактически имела целью конфискацию: «то, что раньше стоило копейку, после реформы тоже стоило копейку», то есть все подорожало. Цены выросли в два-три раза.