В Башкирии привитых школьников освободят от уроков минимум на один день

Отметим, что в Башкирии наблюдается резкое увеличение заболеваемости коронавирусом. Только за последние семь дней суточная заболеваемость выросла на 403 единицы — до 710 человек в сутки. Пока что это рекорд для республики за все время пандемии, предыдущие максимальные показатели (около 680 человек в сутки) были зафиксированы в октябре–ноябре 2021 года.