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Новый антирекорд: в Башкирии коронавирусом заболело 852 человека за сутки

30 января 11:30
Фото: 1MI
Суточная заболеваемость ковидом в Башкирии за неделю увеличилась больше, чем на 500 человек.

За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 852 жителей Башкирии. Согласно официальным показателям, это рекордное количество зараженных за сутки, которое фиксировалось в республике с 2020 года. Таким образом общее количество инфицированных в регионе составляет 131,1 тыс. человек.

При этом за сутки выздоровело 489 жителей республики, общее число перенесших ковид составляет 120,7 тыс. человек.

Кроме того, в сводке оперштаба Башкирии по борьбе с коронавирусом отмечено, что еще 13 жителей республики умерли от covid-19.

Вакцинировались I компонентом — 2,35 млн человек, II компонентом 2,19 млн человек.

По данным министра здравоохранения РБ Максима Заблеина, на конец этой недели свободный коечный фонд в регионе составлял 38%. По его словам, пациенты, заразившиеся штаммом «омикрон», как правило, переносят болезнь бессимптомно или в легкой форме, без госпитализации. В этой ситуации основная нагрузка ложится на поликлиники. Поэтому с 31 января в Башкирии все взрослые поликлиники будут работать с 7:30 до 22:00, а ПЦР-тесты теперь можно будет сдать в поликлиниках до 19:30. Лаборатории, подведомственные Минздраву и Роспотребнадзору, переходят на круглосуточный график.

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