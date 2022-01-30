Новый антирекорд: в Башкирии коронавирусом заболело 852 человека за сутки

По данным министра здравоохранения РБ Максима Заблеина, на конец этой недели свободный коечный фонд в регионе составлял 38%. По его словам, пациенты, заразившиеся штаммом «омикрон», как правило, переносят болезнь бессимптомно или в легкой форме, без госпитализации. В этой ситуации основная нагрузка ложится на поликлиники. Поэтому с 31 января в Башкирии все взрослые поликлиники будут работать с 7:30 до 22:00, а ПЦР-тесты теперь можно будет сдать в поликлиниках до 19:30. Лаборатории, подведомственные Минздраву и Роспотребнадзору, переходят на круглосуточный график.