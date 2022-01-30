Молодые ученые из Башкирии стали обладателями стипендии Президента России

Добавим, что победителями конкурсного отбора на президентские стипендии стали 445 молодых ученых и аспирантов до 35 лет, которые занимаются перспективными научными исследованиями и разработками по приоритетным направлениям модернизации российской экономики. Сумма стипендии составляет 22,8 тыс. руб. в месяц. Всего в 2021 году на конкурс была подана 2931 заявка. Наибольшее число стипендиатов (177 человек) отмечено в категории «Энергоэффективность и энергосбережение», наименьшее (13) — в категории «Ядерные технологии».