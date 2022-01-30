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Мэрия Уфы предоставит 90 дополнительных машин в помощь медслужбам города

30 января 13:17
Фото: 1MI
Это сделано в помощь медицинским службам города в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

В субботу, 29 января, уфимская мэрия выделила 45 автомобилей в помощь медицинским службам города, 31 января обещается добавить еще столько же. Об этом сообщил мэр Уфы Сергей Греков в соцсетях.

По словам мэра, количество заболевших коронавирусом растет очень быстро, поэтому повсеместно действуют ограничения.

С понедельника уфимские поликлиники начнут принимать пациентов по новому расписанию: врачи будут вести приём с 07:30 до 22:00. Приходить, простаивая в очереди — не нужно, — подчеркнул Сергей Греков, добавив, что посещать поликлинику с высокой температурой не следует, лучше вызвать врача на дом. При этом он отметил, что врачей сейчас не хватает, к тому же «их силы не безграничны».

Напомним, что за последние семь дней суточная заболеваемость ковидом в Башкирии увеличилась более, чем на 500 человек. По словам министра здравоохранения РБ Максима Забелина, вакцинированные легче переносят новый штамм «омикрон», а доля заболевших после прививки — не более 4%. В большинстве муниципалитетов прививку сделали все подлежащие вакцинации жители. Низкие темпы прививочной кампании — менее 80% — отмечаются в Кумертау, Октябрьском, Сибае и Белорецке.

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