Как жить: в России ипотека дорожает, а доступность жилья падает

Исследования показывают, что в среднем по России семья без проблем может влезть в ипотеку с доходом от от 90,2 тыс. руб. При этом дешевой ипотеки в этом году тоже уже не будет. Ограничивать разбушевавшуюся инфляцию будут, скорее всего, повышением ключевой ставки.