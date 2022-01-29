Законы, вступающие в силу с 1 февраля 2022 года. Что изменится для жителей Башкирии

С 1 января власти решили проиндексировать пенсии сначала на 5,9%, а затем на 8,6% выше фактической инфляции.
Пенсии пересчитают задним числом уже с января этого года, выплаты и доплаты перечислят уже в феврале. Средняя пенсия в России теперь составит 18 500 рублей. Ожидается, что после индексации средняя пенсия для жителей Башкирии составит 16678 рублей.
С 1 февраля пособия на детей увеличатся на 8,4%. Так, пособие при рождении ребенка для жителей Башкирии с учетом регионального коэффициента после индексации составит примерно 23543 рубля, а минимальное пособие по уходу до полутора лет составит от 8829 рублей в месяц либо 40% от среднего заработка для работающих.
С 1 февраля также проиндексируется маткапитал с учетом фактической инфляции. Максимальная сумма маткапитала теперь составит 693 144 Р. Столько можно получить при рождении второго ребенка начиная с 2020 года, если маткапитал не потрачен к 1 февраля этого года.
Карантин для контактных с больными коронавирусом сокращен с 14 до семи дней. Это связано с коротким инкубационным периодом нового штамма "омикрон" — он длится от двух до пяти дней. Ограничения действуют только для тех, кто получил постановление Роспотребнадзора. В таком случае открыть больничный смогут даже бессимптомные больные. Вакцинированным или имеющим сертификат переболевшего соблюдать карантин не придется.
До 1 марта работодатели должны отчитаться о зарплатах работников, чтобы они могли получить налоговый вычет. Справку можно будет скачать после ее появления в личном кабинете на сайте ФНС или на госуслугах.
С 1 февраля 2022 года в процессе списания денег за долги приставы должны будут оставлять неплательщику прожиточный минимум - в Башкирии с 1 января он составляет 11 099 рублей.
Чтобы оставлять такую сумму на карте, должнику стоит написать заявление приставу, который ведет исполнительное производство. Пристав укажет соответствующую информацию в постановлении.
Но есть и исключения. Ограничение для взыскания не касается долгов по алиментам, о возмещении вреда здоровью или в связи со смертью кормильца, а также по ущербу из-за преступлений.