mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Законы, вступающие в силу с 1 февраля 2022 года. Что изменится для жителей Башкирии

29 января 07:00
Фото: ganc-chas.by
Рассказываем о главных нововведениях последнего месяца зимы.

Индексация пенсий

С 1 января власти решили проиндексировать пенсии сначала на 5,9%, а затем на 8,6% выше фактической инфляции.

Пенсии пересчитают задним числом уже с января этого года, выплаты и доплаты перечислят уже в феврале. Средняя пенсия в России теперь составит 18 500 рублей. Ожидается, что после индексации средняя пенсия для жителей Башкирии составит 16678 рублей.

Рост детских пособий

С 1 февраля пособия на детей увеличатся на 8,4%. Так, пособие при рождении ребенка для жителей Башкирии с учетом регионального коэффициента после индексации составит примерно 23543 рубля, а минимальное пособие по уходу до полутора лет составит от 8829 рублей в месяц либо 40% от среднего заработка для работающих.

Индексация маткапитала

С 1 февраля также проиндексируется маткапитал с учетом фактической инфляции. Максимальная сумма маткапитала теперь составит 693 144 Р. Столько можно получить при рождении второго ребенка начиная с 2020 года, если маткапитал не потрачен к 1 февраля этого года.

Сокращение карантина для контактных с COVID-19

Карантин для контактных с больными коронавирусом сокращен с 14 до семи дней. Это связано с коротким инкубационным периодом нового штамма "омикрон" — он длится от двух до пяти дней. Ограничения действуют только для тех, кто получил постановление Роспотребнадзора. В таком случае открыть больничный смогут даже бессимптомные больные. Вакцинированным или имеющим сертификат переболевшего соблюдать карантин не придется.

Справки о доходах

До 1 марта работодатели должны отчитаться о зарплатах работников, чтобы они могли получить налоговый вычет. Справку можно будет скачать после ее появления в личном кабинете на сайте ФНС или на госуслугах.

Защита денег от списания

С 1 февраля 2022 года в процессе списания денег за долги приставы должны будут оставлять неплательщику прожиточный минимум - в Башкирии с 1 января он составляет 11 099 рублей.

Чтобы оставлять такую сумму на карте, должнику стоит написать заявление приставу, который ведет исполнительное производство. Пристав укажет соответствующую информацию в постановлении.

Но есть и исключения. Ограничение для взыскания не касается долгов по алиментам, о возмещении вреда здоровью или в связи со смертью кормильца, а также по ущербу из-за преступлений.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48