В уфимском Затоне выявили превышение уровня ПДК вредных веществ

В Башкирии Министерство экологии опубликовало результаты исследований проб воздуха из уфимского микрорайона Затон. Об этом сообщает само ведомство.
Пробы отобрали в селе Миловка на улице Аграрной, в Затоне на улицах Загитова, Летчиков и Ахметова. По результатам исследования было обнаружено превышение ПДК этилбензола в Миловке, на Загитова и Ахметова. Уровень триметилбензола был превышен на улице Загитова. Сообщается, что в остальных местах уровень загрязнения является допустимым.
Ранее жители Затона жаловались на едкий химический запах на на странице главы Башкирии Радия Хабирова в соцсети «ВКонтакте». В комментариях очевидцы выдвигали свои предположения о том, что это может быть из-за выбросов нефтепродуктов.