В уфимском Затоне выявили превышение уровня ПДК вредных веществ

Пробы отобрали в селе Миловка на улице Аграрной, в Затоне на улицах Загитова, Летчиков и Ахметова. По результатам исследования было обнаружено превышение ПДК этилбензола в Миловке, на Загитова и Ахметова. Уровень триметилбензола был превышен на улице Загитова. Сообщается, что в остальных местах уровень загрязнения является допустимым.