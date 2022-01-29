В Башкирии оштрафовали предпринимательницу за сбор толпы на розыгрыше авто

Известно, что розыгрыш проходил 11 октября 2021 года у входа в магазин сети, расположенный на улице Ленина, 68. Число присутствовавших людей на акции превысило 500 человек. Как установил суд, предпринимательница не обеспечила условия, предупреждающие распространение коронавирусной инфекции - на территории перед магазином не соблюдалась дистанция, а участники розыгрыша были без средств индивидуальной защиты.