В Башкирии девушка выманила у мужчины более двух миллионов рублей

Ранее мошенники под видом полиции в Уфе выманили у жительницы 3,5 миллионов рублей. Женщина сняла с карты 3,5 миллионов рублей, которые ей одобрили под кредит и перевела их на счёт аферистов. В результате уже настоящая полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.