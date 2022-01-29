"Ротор": систему обязательной идентификации болельщиков в РФ нужно вводить осторожно

Напомним, новый закон о внедрении на отечественных аренах системы fan ID был принят в конце 2021 года. Согласно документу, для допуска на спортивное мероприятие зрители обязаны оформить специальные именные пропуска. Положения закона вступят в силу с 1 июня 2022 года. Ранее в Госдуме заявили, что документ, возможно, не будет иметь отношения к РПЛ. Фанатские объединения некоторых ведущих клубов лиги уже объявили о своем бойкоте матчей чемпионата