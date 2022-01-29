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Мэрия Уфы предупредила водителей о том, что их автомобили могут перемещать эвакуаторы

29 января 06:08
Фото: 1MI
Эвакуаторы смогут перемещать автомобили в том случае, если они мешают работе коммунальных служб.

Администрация Уфы сообщила, что машины, припаркованные в городе, могут перемещать эвакуаторы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Причина такого странного решения - очистка улиц от снега, которую проводят коммунальные службы. Как утверждают коммунальщики, после того, как авто убирают с одного место, его возвращают обратно. Правда, занимает это достаточно много времени, поэтому мэрия просит оценивать обстановку на месте парковки и по возможности не препятствовать уборке снега.

Также в ведомстве предупредили о том, что сейчас ведется очистка кровель, в связи с чем нужно проявлять внимательность, находясь рядом с домами.

Ранее сообщалось, что прямо в центре Уфы грейдеры заваливают снегом частные дома. Жители жаловались на то, что выйти из собственной калитки с такими сугробами практически невозможно и приходится прочищать путь.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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