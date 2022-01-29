Дмитрий Михайличенко: Татарстан хочет стать главным распределителем ресурсов в ПФО

При этом Башкирию, как известно, Кудрин не очень любит. Его почти родственник Анатолий Бондарук (член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от РБ (с 15.03.2011 по 01.07.2015 гг.) был очень вхож в башкирские дела при Рустэме Хамитове, но сейчас нет. У Кудрина в Счетной палате работает сын экс-депутата Анвара Хусаинова — Тимур, который руководит аналитическим управлением, однако эти достойные люди выходцы из Башкирии, но сейчас с ней никак не связаны.