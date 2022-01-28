Жители Башкирии взяли в Сбербанке 83 млрд рублей на приобретение жилья в 2021 году

На приобретение готового жилья банк выдал порядка 28 тысяч кредитов на сумму почти 60 млрд рублей. На приобретение строящегося – около 6,5 тысяч кредитов объемом свыше 16 млрд рублей. Более 7 млрд рублей банк предоставил на приобретение загородной недвижимости, земельных участков и гаражей, а также на строительство частных домов.
Азамат Салихов, исполняющий обязанности управляющего Башкирским отделением Сбербанка:
«Многие процессы, связанные с приобретением жилья, теперь можно сделать удаленно, что становится особенно актуальным в период пандемии. Так, например, порядка 81% всех ипотечных сделок прошло с использованием сервиса электронной регистрации, что позволило покупателям недвижимости оформить право собственности без посещения Росреестра или МФЦ. Свыше 90% заёмщиков использовали сервис безопасных расчетов. Он обеспечивает безналичные взаиморасчёты за объект недвижимости между покупателем и продавцом без дополнительных посещений банка».
Подать заявку на ипотеку можно на сайте или мобильном приложении ДомКлик, а также в ближайшем офисе по обслуживанию клиентов. При положительном решении банка у клиента есть 90 дней, чтобы найти жилье и предоставить справки менеджеру Сбербанка. Более подробную информацию можно узнать на сайтах www.sberbank.ru и www.domclick.ru