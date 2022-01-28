Жители Башкирии взяли в Сбербанке 83 млрд рублей на приобретение жилья в 2021 году

«Многие процессы, связанные с приобретением жилья, теперь можно сделать удаленно, что становится особенно актуальным в период пандемии. Так, например, порядка 81% всех ипотечных сделок прошло с использованием сервиса электронной регистрации, что позволило покупателям недвижимости оформить право собственности без посещения Росреестра или МФЦ. Свыше 90% заёмщиков использовали сервис безопасных расчетов. Он обеспечивает безналичные взаиморасчёты за объект недвижимости между покупателем и продавцом без дополнительных посещений банка».