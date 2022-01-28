Выбросившая младенца в мусорку мать из Башкирии сделала признание

Как сообщил собеседник "КП-Уфа", никто не видел, что произошло, сама женщина утверждает, что ребенок родился уже мертвым. Сначала она положила его за окно, затем завернула в пакет и выбросила в мусорный бак. Почему она не вызвала скорую - объяснить не может.