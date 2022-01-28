Власти Башкирии упрекнули СМИ в необоснованном сравнении Башкортостана с Татарстаном

В первом пункте говорится о том, что экономическая критика какого-либо региона не всегда бывает оправданной, ссылаясь на то, что структура производства любого субъекта закладывалась в советский период. Поэтому, по его мнению, говорить о том, что экономика региона является правильной или неправильной — недопустимо.