mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти Башкирии упрекнули СМИ в необоснованном сравнении Башкортостана с Татарстаном

28 января 08:33
Фото: соцсети
Пресс-служба правительства опубликовала текст, в котором автор указывает на то, что СМИ несправедливо критикуют ситуацию в регионе, а также неоправданно сравнивают Башкортостан с Татарстаном. Отдельные авторы якобы «жонглируют фактами», вместо того, чтобы объективно оценить ситуацию в регионе.

Пресс-служба правительства региона опубликовала на своем официальном сайте неожиданный текст, в котором говорится о необъективности неназванных «отдельных авторов и СМИ». По мнению пресс-службы, некоторые суждения и выводы являются искаженными. Ведомство предлагает прояснять те моменты, которые определяют «своеобразие Башкирии», а не «жонглировать фактами».

— Приветствуя по-настоящему профессиональный дискурс, не предполагающий жонглирования фактами и их выборочную подачу, считаем необходимым прояснить несколько ключевых моментов, определяющих социально-экономическое своеобразие субъектов и, в первую очередь, Республики Башкортостан, — сообщается в тексте.

Автор прошелся по восьми темам, которые затрагивают журналисты в СМИ и аргументировал свою точку зрения о том, почему их мнение является необъективным. При этом конкретные СМИ и авторы не называются.

В первом пункте говорится о том, что экономическая критика какого-либо региона не всегда бывает оправданной, ссылаясь на то, что структура производства любого субъекта закладывалась в советский период. Поэтому, по его мнению, говорить о том, что экономика региона является правильной или неправильной — недопустимо.

Из второго пункта следует, что Башкирию якобы нельзя рассматривать как нефтяную республику, а при оценке результатов деятельности правительства региона стоит учитывать структуру производства, демографию и другие характеристики, которые сформировались еще в советское время.

В третьем пункте говориться о том, что нельзя говорить, о том что в Башкирии есть какие-либо трудности с привлечением инвестиций.

— В прошлом году было реализовано сразу несколько крупных инвестиционных проектов. Особенно выделяется запуск завода австрийской фирмы «Lasselsberger», на открытие которого приезжал Президент России В. В. Путин, — сообщается в тексте.

Пресс-служба правительства упомянул и тему студенческой эмиграцией и назвав сообщения на эту тему в СМИ «жонглированием фактами». Процесс оттока студентов из республики называется типичным для абсолютного большинства субъектов, кроме столичных.

Говорится в тексте и о якобы необъективном освещении темы демографии в Башкирии, когда по мнению пресс-службы правительства «ситуация в Башкортостане постепенно выравнивается».

Отдельным пунктом в тексте, подчеркивается необъективная критика благоустройства Уфы. СМИ слишком часто сравнивают набережные Уфы и Казани, что по мнению пресс-службы праительства, является бессмысленным т. к. уфимская набережная появилась недавно и совсем скоро она будет не хуже, чем у соседей.

Завершается текст проблемой с дорожной системой города, проблемы с которой никогда властями не оспаривалась.

Завершается текст, заявлением о наличии в республике всех имеющихся составляющих для качественного рывка в своем развитии. При этом подчеркивается, что развитие не может строится на копировании успеха соседних регионов так как «любая копия хуже оригинала».

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48