В Уфе изменят схему проезда по Затонскому кольцу в феврале 2022 года

Сообщается, что с 15 февраля будет изменен режим проезда по кольцу, водителям со стороны Города Галле будет запрещено поворачиваться налево в сторону улицы Пархоменко. Проезд будет открыт только в сторону Затона. Пока что мэрия не озвучила других альтернатив, но по всей видимости, движение перейдет на Большую Гражданскую, Зорге и Кировоградскую.