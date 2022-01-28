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В Уфе 3-летний мальчик застрял в упаковке из-под конфет и ему понадобилась помощь

28 января 07:30
Фото: УГЗ Уфы
27 января маленький уфимец не смог вытащить палец из упаковки с драже, но ему помогли спасатели, сообщили в УГЗ Уфы.

Как сообщили в Управлении гражданской защиты города Уфы, вчера 27 января будни бабушки с внуком не обошлись без помощи спасателей. Любопытный трехлетний мальчик засунул свой пальчик в упаковку из-под сладкого драже, а вот вынуть его обратно не смог ни он, ни его бабушка.

Бабушка с внуком решили не испытывать судьбу и свои инженерные способности, и обратились за помощью. К ним прибыли спасатели, которые при помощи кусачек за одну минуту расправились с ловушкой на пальце юного исследователя и после осмотра врачом-спасателям ребенок вновь мог играть и изучать окружающий мир.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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