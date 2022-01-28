В Уфе 3-летний мальчик застрял в упаковке из-под конфет и ему понадобилась помощь

Бабушка с внуком решили не испытывать судьбу и свои инженерные способности, и обратились за помощью. К ним прибыли спасатели, которые при помощи кусачек за одну минуту расправились с ловушкой на пальце юного исследователя и после осмотра врачом-спасателям ребенок вновь мог играть и изучать окружающий мир.