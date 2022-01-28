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В Башкирии увеличилось число преступлений, совершенных под наркотиками

28 января 03:46
Фото: 1MI
Башкирия оказалась на 14 месте среди регионов с подобными преступлениями.

В республике увеличилось количество жителей, которые совершают преступления под наркотическими веществами. Отчет опубликовали на портале правовой информации РФ.

Известно, что за 2021 год таких случаев было выявлено 115, а это на 23,7% больше, чем за предыдущий год. Башкирия оказалась на 14 месте среди регионов с подобными преступлениями. На первом месте оказалась Москва с лидирующей цифрой 558.

Ранее сообщалось, что в Уфе в 2021 году снизилось количество преступлений на 8,7% по сравнению с предыдущем годом. Известно, к уголовной ответственности в Башкирии было привлечено 4300 человек.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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