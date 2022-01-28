В Башкирии с начала прививочной кампании «Спутником М» вакцинировали 172 ребенка

По данным на утро сегодняшнего дня, 28 января в Башкирии уже привились 172 человека. на сколько количество вакцинированных подростков увеличилось за сегодняшний день остается только догадываться. Информацию о количестве вакцинированных детей в возрасте с 12 до 17 лет сообщила главный педиатр республики Людмила Семавина.
Также Семавина уточнила, что в данный момент вакцинация подростков с 12 до 17 лет ведется в поликлиниках по месту прикрепления, однако уже в скором времени врачи планируют осуществлять выезды в школы республики для того, чтобы вакцинировать детей централизованно. Однако произойдет это только после того как в в регион будут доставлены дополнительные партии вакцины.
Напоминаем, вакцинация от коронавируса детей с 12 до 15 лет происходит только с письменного согласия родителя или же законного представителя ребенка, дети с 15 лет могут самостоятельно решать, вакцинироваться ли им.