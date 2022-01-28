В Башкирии под суд отправили двоих мужчин, которых подозревают в разбое и в убийстве

Следователи завершили расследование преступления, которое произошло в Башкирии летом 2021 года.. Тогда в полицию обратились с сообщением о пропаже таксиста, который выехал на вызов в Дюртюлинском районе и исчез, но его авто видели под управлением неизвестного.
За дело взялась и полиция и следователи, которые оперативно обнаружили машину, в которой находились двое мужчин, один из которых был ранен. Выяснилось, что двое мужчин 28 и 56 лет от роду решили разжиться и деньгами и машиной и другими ценностям. Для этого они вызвали такси, но первый водитель почуял неладное и парочку высадил. А вот его коллеге повезло меньше.
Второй таксист мужчин посадил в свой автомобиль, где те и начали душить его. Когда тот потерял сознание злодеи переместили его на заднее сидение и поехали на его авто дальше, по прибытию на место таксист на свою беду очнулся и начал оказывать сопротивление злодеям. Силы оказались неравны, несмотря на то, что таксист нанес 28-летнему преступнику несколько ударов ножом, тот все же задушил его.
Криминальный дуэт в потрепанном состоянии пытался скрыться от правосудия, но порезанный мужчина не справился с управлением и въехал в металлический столб, после чего на место прибыли сотрудники ГИБДД, которые их и задержали. тело пострадавшего таксиста не пришлось долго искать, его злодеи выкинули в овраг.
Хотя обвиняемые признали вину в своих злодеяниях лишь частично, обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, после вручения его копий обвиняемым дело будет направлено в суд, где его и рассмотрят по существу.