В Башкирии медики предложили ввести единый размер доплат и стимулирующих выплат

Сегодня, 28 января в Доме Профсоюзов прошел Круглый стол за которым собрались как чиновники так и медики, включая старших фельдшеров СМП 10 медицинских округов Башкирии. Обсуждали они актуальные вопросы службы скорой медицинской помощи Башкирии.
На Круглом столе планировалось разработать предложения по решению актуальных вопросов СМП, в том числе в части внесения изменений в Отраслевое тарифное соглашение. По итогу мероприятия правительству Башкирии предложили разработать госпрограмму «Модернизации материальной базы службы скорой медицинской помощи», а также рассмотреть увеличение оклада водителей СМП, который сегодня равен 5771 рублю.
Минздраву совместно с Профсоюзом работников здравоохранения же предложили дополнить Отраслевое соглашение, которое подразумевает единый размер доплат за работу в неполных бригадах, за работу в ночное время, а также стимулирующих выплат. По ТК РФ эти доплаты определяются по соглашению сторон индивидуально в каждом учреждении здравоохранения.
В ходе круглого стола выяснилось, что из 10 региональных медицинских округов доплаты за работу в неполных бригадах установлены только в 5 округах, они составляют 25- 60% и зависят от результатов работы медиков.
Доплаты за работу в ночное время, за категорию и стаж, за работу во вредных условиях, также разнятся по Башкирии, что и приводит к разному уровню зарплат, соцгарантий, а впоследствии к оттоку кадров в следствии неравных нагрузок.