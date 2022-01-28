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В Башкирии медики предложили ввести единый размер доплат и стимулирующих выплат

28 января 13:07
Фото: 1MI
28 января в Уфе состоялся Круглый стол, за которым чиновники и старшие фельдшеры СМП 10 медокругов обсудили как решить актуальные вопросы СМП.

Сегодня, 28 января в Доме Профсоюзов прошел Круглый стол за которым собрались как чиновники так и медики, включая старших фельдшеров СМП 10 медицинских округов Башкирии. Обсуждали они актуальные вопросы службы скорой медицинской помощи Башкирии.

На Круглом столе планировалось разработать предложения по решению актуальных вопросов СМП, в том числе в части внесения изменений в Отраслевое тарифное соглашение. По итогу мероприятия правительству Башкирии предложили разработать госпрограмму «Модернизации материальной базы службы скорой медицинской помощи», а также рассмотреть увеличение оклада водителей СМП, который сегодня равен 5771 рублю.

Минздраву совместно с Профсоюзом работников здравоохранения же предложили дополнить Отраслевое соглашение, которое подразумевает единый размер доплат за работу в неполных бригадах, за работу в ночное время, а также стимулирующих выплат. По ТК РФ эти доплаты определяются по соглашению сторон индивидуально в каждом учреждении здравоохранения.

В ходе круглого стола выяснилось, что из 10 региональных медицинских округов доплаты за работу в неполных бригадах установлены только в 5 округах, они составляют 25- 60% и зависят от результатов работы медиков.

Доплаты за работу в ночное время, за категорию и стаж, за работу во вредных условиях, также разнятся по Башкирии, что и приводит к разному уровню зарплат, соцгарантий, а впоследствии к оттоку кадров в следствии неравных нагрузок.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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