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Уфимцы массово скупают противовирусные лекарства в аптеках с доставкой на дом

28 января 09:11
Фото: 1MI
Сотрудник крупного сервиса по доставке лекарств рассказал о том, что в день им начало поступать около 1000 заказов. В основном люди покупают противовирусные лекарства, реже всего средства личной гигиены.

В Уфе в одном из крупных сервисов по доставке лекарств резко увеличилось количество заказов на фоне высокой заболеваемости в городе. Об этом рассказал MКset один из сотрудников компании.

- Такого никогда не было. Сегодня уже практически 1000 заказов на 25 курьеров. Приходится выводить на работу сотрудников в ночь, чтобы те успевали упаковывать заказы, - говорит собеседник, - Количество заказов увеличилось практически в два раза за неделю.

Также сотрудник компании подчеркнул, что чаще всего люди заказывают противовирусные лекарства, наряду с которыми препараты от температуры. Многие просят оставить заказ прямо под дверью, так как опасаются, что у них коронавирус.

Ранее в Минздраве Башкирии сообщали о том, что количество заболевших выросло в четыре раза из-за нового штамма вируса "Омикрона". Известно, что ведомство готовит новый коечный фонд в количестве 10 тысяч.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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