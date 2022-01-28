Уфимцы массово скупают противовирусные лекарства в аптеках с доставкой на дом

- Такого никогда не было. Сегодня уже практически 1000 заказов на 25 курьеров. Приходится выводить на работу сотрудников в ночь, чтобы те успевали упаковывать заказы, - говорит собеседник, - Количество заказов увеличилось практически в два раза за неделю.