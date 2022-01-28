Следственный комитет проводит проверку по факту нападения стаи собак на ребенка в Уфе

Известно, что жители, близлежащих домов, где сегодня произошло нападение беспризорных собак на ребенка, жаловались на животных ранее. Однако, реакции от властей не последовало. Кроме того, за последние несколько дней, жалобы поступали и на стаю бродячих собак, облюбовавших территорию близ школы № 124 на Уфимском шоссе. Местные жители опасаются, что животные могут напасть на беззащитных детей идущих в школу.