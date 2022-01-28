Российские ученые Новоселов и Гейм воссоздали условия рождения материи в графене

Следует отметить, что Нобелевский лауреат Константин Новоселов трудится как в России, так и в Великобритании. Предприниматель Владимир Потанин инвестировал 500 миллионов рублей в открытие лаборатории, в условиях которой ученый вместе с коллегами займется созданием новых "умных материалов" для нейрокомпьютеров. Для этого специалисты объединят достижения биотехнологий и квантовой физики. Ученые планируют целый ряд исследований на стыке физики с математикой, биологией и психологией.