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Радий Хабиров прокомментировал сообщения об опарышах в больничном питании РДКБ

28 января 14:08
Фото: 1MI
Глава Башкирии рассказал рассказал как поступать с поставщиками в сфере социального питания, которые позволяют себе подобные поставки.

После того как уфимка, которая со своим ребенком проходит лечение в РДКБ в Уфе показала опарышей в рыбе, которой кормят пациентов, ситуацией заинтересовались не только в минздраве и следственном комитете, который уже начал проверку, но и на самом высоком уровне, на уровне главы Башкирии.

Радий Хабиров жестко высказался о том, как нужно поступать с поставщиками некачественных продуктов в социальные объекты, заявив, что предупреждение в таких случаях должно быть только однократным, после чего сотрудничество с провинившимся поставщиком следует разрывать. также Радий Хабиров сказал, что сами организации должны строго соблюдать все требования к безопасности и качеству продуктов питания.

В случае если такая ситуация уже возникала неоднократно, мы прекращаем работу с такой компанией. Это должны понимать все предприниматели, работающие в сфере социального питания.Радий Хабиров

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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