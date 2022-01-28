«Башкирия, по моему мнению, не готова к очередному витку пандемии. Мои предложения остаются прежними: не нужно ждать, когда очередная волна пандемии развернется, нужно уже сейчас переводить школы и университеты на удаленку, закрыть авиасообщение с другими странами. Нужно перестать раздавать фуфломицин по типу арбидола. Людям необходимо вовремя сдавать анализы, такие как общий анализ крови, С-реактивный белок, а не ПЦР-тест, который в 50% случаев дает ложноположительный результат. Необходимо открыть стационарные пункты, чтобы в поликлиники зараженные не приходили, а сдавали анализы отдельно. Плюс еще надо, чтобы отменили ношение тканевых масок, которые не защищают. И самое главное, чтобы вопросами пандемии занимались не политики, а люди, которые хотя бы среднее медицинское образование имеют. Необходимо, чтобы обязательно к принятию решений по вопросам пандемии привлекали врачей. Этого по сей день не происходит, поэтому 5 волна коронавируса по Башкирии ударит достаточно сильно».