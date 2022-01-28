Прокуратура Башкирии вынесла обвинение по уголовному делу Антона Орлова

Сам Антон Орлов сообщил "Ъ-Уфа", что уголовное дело образовалось из-за его общественной и профсоюзной деятельности. Он утверждает, что был опрошен единственный раз в 2021 году в качестве свидетеля, однако позже его перевели в статус обвиняемого. Координатор профсоюза также сообщил, что с двумя другими фигурантами дела он никогда не был знаком и не вел с ними никаких деловых отношений.