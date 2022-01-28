Пациенты не избавляются от симптомов долгого COVID-19 даже через год

Исследователи заявили, что по прошествии 12 месяцев негативные проявления исчезли лишь у трех из десяти человек. По их словам, многие пациенты, участвующие в проекте, полностью поправились через пять месяцев. Но большая часть из них призналась, что состояние их здоровья по прошествии года в положительную сторону изменилось незначительно.