Парламентарии Башкирии сделали бесплатные прививки доступными и в частных клиниках

И это время настало. Сегодня, 28 января парламентарии и рассмотрели и в первом чтении приняли данный законопроект, об этом сообщает Башинформ. Это означает, что получить профилактическую прививку, причем не только от коронавируса, можно будет в любой клинике, которая работает в системе обязательного медицинского страхования.