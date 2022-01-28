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Парламентарии Башкирии сделали бесплатные прививки доступными и в частных клиниках

28 января 14:32
Фото: 1MI
28 января депутаты Курултая Башкирии приняли в первом чтении законопроект, который позволит гражданам делать бесплатные прививки по календарю в клиниках любых форм собственности.

Не так давно, 18 января на сайте Курултая Башкирии появилась информация о том, в скором времени парламентарии рассмотрят законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней человека в Республики Башкортостан».

Суть закона описывалась так – необходимо обеспечить вакцинами, которые входят в календарь профпрививок по эпидемиологическим показаниям все медорганизации вне зависимости от их формы собственности, которые в своей работе реализуют территориальную программу ОМС..

И это время настало. Сегодня, 28 января парламентарии и рассмотрели и в первом чтении приняли данный законопроект, об этом сообщает Башинформ. Это означает, что получить профилактическую прививку, причем не только от коронавируса, можно будет в любой клинике, которая работает в системе обязательного медицинского страхования.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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