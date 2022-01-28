На совещании в Южно-Сахалинске обсудили отмену налогов для бизнеса на Курилах

В ходе совещания обсуждался и вопрос расширения населенных пунктов на Курильских островах. Как рассказал губернатор Сахалинской области Владимир Лимаренко, в настоящее время ведется работа по зонированию территорий. По его словам, инвесторы должны представлять, где расположится территория под рекреацию, а где - участки под промышленные проекты. Лимаренко сообщил, что все работы планируется закончить к сентябрю этого года. Также предполагается привлечь к этой работе инвесторов, чтобы была возможность учесть их пожелания. И наконец, отдельно прорабатывается возможность строительства жилья и создания социальной инфраструктуры, резюмировал глава региона.