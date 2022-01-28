Как спастись от бездомных собак? Инструкция Управления гражданской защиты Уфы

Чаще всего собаки нападают из-за испуга или когда защищают свою территорию. Собак может также напугать незаметное приближение человека, шуршание пакета, запах алкоголя или мелькание ног при беге. Животное может также подбежать к вам от скуки и начать хватать вас за рукава, части тела, прыгать и пытаться привлечь внимание. В этом случае, собака видит в вас объект для своих игр. Кроме того животное может напасть из-за заболевания бешенством.