Февраль. Включить кино и не плакать: премьеры в Wink выведут эмоции из зимней спячки

По онегинским строкам в названии российской картины «Учености плоды» (12+) можно подумать, что речь пойдет об эпохе Пушкина. И даже место действия самое что ни на есть пушкинское — знаменитое Михайловское. Но на экране 1944 год, и село оккупировано немцами. Для просветительской работы они приглашают из Германии профессора (тоже с поэтической фамилией) Марию Шиллер (Настасья Кербенген), которая отлично знает русскую литературу. Готовясь к отступлению, немцы намерены вывезти все экспонаты музея. Помешать этим планам и спасти наследие нашего всего намерен местный житель Сергей Трофимов (Сергей Безруков). Только Трофимову дорог не только Пушкин, но и профессор Шиллер. Есть ли место любви на линии фронта? Подписчикам Wink ответ на этот вопрос будет доступен в двух форматах: с 2 февраля стартует 4-серийная телеверсия, а 23 февраля появится еще и полнометражный фильм.