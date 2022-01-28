mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Депутаты Башкирии рассмотрят новый законопроект о прививках

28 января 03:56
Фото: 1MI
Новый закон позволит жителям республики проходить вакцинацию в удобной для них поликлинике, в соответствии с календарем профилактических прививок.

Депутаты в Башкирии рассмотрели новый законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней человека в Республике Башкортостан».

Согласно нему, лекарственными препаратами для профилактических прививок предлагается обеспечивать всех медицинские учреждения, которые участвуют в программе медицинского страхования, независимо от их правовой формы.

По мнению депутатов, такой законопроект устранит противоречия, а граждане смогут проходить вакцинацию в удобной для них поликлинике, в соответствии с календарем профилактических прививок.

Ранее сообщалось, что Госсобрание Башкирии рассмотрит законопроект, благодаря которому будет возможна бесплатная вакцинация пациентов в частных клиника, если прививка входит в календарь профилактических прививок.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48